黃國昌再赴校園演講題目曝光 網嗆「請鬼拿藥單」

即時中心／徐子為報導



繼政大政治系學會邀請民眾黨主席黃國昌赴校園宣講後，東吳大學政治系學生會臉書粉專今（16）晚發文，宣傳黃國昌將於下（12）月3日晚間7時於東吳大學外雙溪校區舉辦「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」講座。消息一出，再度引發網友熱議。





東吳大學政治系學會表示，社會運動是推動政治改革的重要動力，台灣近十年的政治受到社會運動的高度影響，兩者密切相關。社會運動的領頭人物進到政治領域後是否能保持初心，繼續戮力朝原本的目標前進？進到體制內後，社會運動的理念又如何實現？另一方面，有不少政治人物會走回街頭，藉由集結公民力量，對不同陣營施加政治壓力與團結自己陣營的向心力。



該學會指出，這次邀請黃國昌，盼他能講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身分轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風。



不過，該講座訊息公開後，網友反應卻似乎不太領情，有人留言嘲諷這是「從抗議者到被抗議者的身分轉變」，也有網友好奇「這次黃國昌會繳報名費嗎？」、還有網友質疑「他要分享什麼？怎麼背棄學運夥伴，投靠國民黨？還是如何成為傳崐𡸷身邊忠實的附庸？」





