黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院今（7）日上午行使國家通訊傳播委員會人事同意權，民眾黨團上午舉行記者會，黨團總召黃國昌說，民眾黨立法院黨團一致決議，對四位被提名人，全部都會投下不同意票。

民眾黨團記者會。（圖／張啓楷辦公室提供）

黃國昌表示，民眾黨黨團上午舉行了黨團會議，黨團會議當中，針對這一次NCC委員提名的過程當中，以及在審查的過程中，以及針對民眾黨團所提出的問卷回應的內容，黨團成員進行了非常深入意見的交換。

黃國昌首先批行政院長卓榮泰，表示要再次對卓榮泰惡意欺騙國會、惡意拖延提出NCC被提名人的名單這件事情，提出最嚴厲的譴責，因卓榮泰一再說謊、一再欺騙國會，今年四月五月的時候，就說要把名單交出來，結果沒有把名單交出來，說有委員有個別生涯的考慮，結果在人事同意權行使的過程當中，從主委被提名人、副主委被提名人、兩位委員被提名人，全部問過一輪，大家在5月以前都同意了。

廣告 廣告

「一個行政院院長公然欺騙社會欺騙國會，請問卓榮泰，你什麼時候要出來道歉？什麼時候要出來認錯？」黃國昌痛批，還是現在對於民進黨政府而言，死豬不怕滾水燙，媒體都是綠媒所掌控，不會有什麼記者敢有那個膽子來追問卓榮泰、行政院，對於欺騙國會、欺騙社會要怎麼負責？

黃國昌痛批，卓榮泰在等的，事實上就是726、823的大惡罷，希望大惡罷大成功了以後，國會由他們過半所控制再來當橡皮圖章，這就是卓榮泰欺騙社會、惡意拖延提名程序真正的目的。

黃國昌說，這些被提名的人根本不堪檢驗，找了一個主委被提名人不懂電信、不懂傳播，而NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，那提名這位被提名人是去當橡皮圖章還是比較好操控的傀儡？而其餘的被提名人雖然有些有在新聞媒體擔任所謂的新聞自律委員，好像經驗很豐富，但是詳細閱覽他們過去擔任這些所謂電視新聞頻道新聞自律委員會，不管是召集人還是委員的表現，必須要非常遺憾的說，如果連在媒體當新聞自律委員會的委員工作都沒辦法做好，要提名他當NCC委員，那不是在開台灣社會的玩笑嗎？也因此，民眾黨立法院黨團一致決議，對四位被提名的人，全部都會投下不同意票。



更多FTNN新聞網報導

綠派蘇巧慧戰新北不意外 黃國昌喊恭喜：自己繼續按部就班

年改立場轉彎？綠嗆黃國昌該向過去的自己道歉 黃拿法條轟綠只會造謠抹黑

吳音寧未坐上台肥董座只任董事 黃國昌：酬庸招反彈才髮夾彎

