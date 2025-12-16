黃國昌凱思案出現破口？金主傳認了匯款千萬
[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭爆料疑似透過人頭公司「凱思」支付薪資給他私建、指揮的狗仔隊，並疑似透過凱思收受台雅集團的錢和委託，在立法院質詢個案，恐怕已踩司法紅線。不過，黃國昌均怒嗆週刊做假新聞。《鏡週刊》今（16）日再爆，凱思案近期恐出現重大破口，一名傳產金主疑似已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元給凱思，恐坐實黃國昌就是凱思幕後操盤手。
《鏡週刊》今指出，辦案人員近期已取得重大突破，其中一關鍵恐將讓黃國昌難以從司法泥沼中脫身：過去與黃國昌往來密切的一名傳產金主，近日以證人身分悄悄赴檢調製作筆錄，該名金主的證詞已證明黃國昌就是掌控凱思國際的實際負責人。
根據《鏡週刊》今報導，該名傳產金主在應訊時，對過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱，更向辦案人員表示他對黃國昌可說是有求必應，2人互動也非常緊密，起因於過去綠營決策高層出面拜託，不要讓不民進黨的支持者轉向支持國民黨，才希望他贊助2015年剛開始投入參選新北立委的黃國昌。
《鏡週刊》指出，黃國昌曾以週轉為名，向該金主借款1千萬元，並指定先匯入凱思的帳戶，而該金主拗不過黃國昌一再拜託，在2022年中旬匯款1千萬元到凱思，凱思隨即再將錢匯給《民報》，形同凱思投資《民報》。
不過，《鏡週刊》也提到，該名金主對狗仔隊無所悉，也不認識凱思掛名的負責人李麗娟，他是應黃國昌請求才匯款。《鏡週刊》認為，該金主的證詞和多筆金流紀錄恐坐實黃國昌才是凱思的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭。
同時，針對《鏡週刊》接連爆料和指控，黃國昌已屢屢回應狠嗆《鏡週刊》做假新聞、報導不實等，並揚言已經提告。
