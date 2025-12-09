黃國昌凱思案防火牆浮現！柯文哲前幾天才虧黃「一副快被抓去」...詹凌瑀：柯半仙神預言

民眾黨主席黃國昌涉貪風暴持續擴大，週刊再度爆料，檢調近日極可能首度約談李麗娟，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。資深媒體人詹凌瑀今（9）日大酸，前幾天柯文哲跟黃國昌直播，柯語重心長地虧黃：「覺得你一副快被抓去的樣子」，原來阿北不愧是過來人，根本神預言，

詹凌瑀今日在臉書發文表示，柯半仙預言成真？黃國昌的「居住正義」原來是住億元豪宅、找親戚當人頭？

詹凌瑀指出，前幾天柯文哲跟黃國昌直播，柯語重心長地虧黃國昌：「覺得你一副快被抓去的樣子。」當時大家以為是玩笑，現在看完今天鏡週刊最新踢爆，才發現阿北不愧是過來人，這根本是神預言，更是話中有話。

詹凌瑀直言，黃國昌總是高舉道德大旗咆哮別人，結果自己的「防火牆」現在看起來正在一塊塊崩塌。

「人頭現形，親戚搬錢」，詹凌瑀表示，搞了半天，那個資本額1500萬的「凱思國際」，負責人竟然只是岳家安親班的老師？一位安親班老師哪來的千萬資本？原來是黃國昌老婆的L姓表弟捧著「現金」去存的。老師要幫忙帶小孩，還要幫忙當人頭，這壓榨勞工的程度也是嘆為觀止。

詹凌瑀並說「帳房快跑，複製橘子模式」，最諷刺的是，黃國昌的大帳房李光昕（Cindy），早在9月底就緊急飛往香港轉進中國，至今未歸。這劇本有沒有很眼熟？跟柯文哲的「橘子」簡直是同一個模子刻出來的！平常喊抓弊喊得震天價響，出事了身邊的人卻一個個都在練習消失的密室？

詹凌瑀並大酸，黃國昌嘴巴喊著居住正義，結果自己住在仁愛路的上億豪宅裡；嘴巴喊著要查弊案，結果小姨子的公司緊急解散、帳房潛逃。更可笑的是，黃國昌最近急著要修法刪除「勾串滅證」的羈押要件，原來這都是在為自己鋪路嗎？

「黃國昌，不要再躲在安親班老師背後了。當你的斷點變成焦點，當你的親戚變成共犯，你那張正義凜然的面具，還戴得住嗎？」詹凌瑀說，難怪柯文哲會說黃國昌快被抓去，畢竟在搞人頭公司這方面，兩人看起來還真是「惺惺相惜」啊！

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

