黃國昌出寫真集！吳靜怡「提1建議」：才能放在柯文哲資料夾

民眾黨主席黃國昌爭議連環爆，風波尚未平息，今日他卻又高調宣布推出「個人寫真集」。對此，政治評論員吳靜怡在臉書狠酸，「黃國昌出寫真集幹嘛不用電子檔？這樣才能放在柯文哲資料夾啊！」直指寫真集話題令人聯想到柯文哲遭扣押硬碟內容，批評黃端不出政策，只剩製造話題搏聲量，新北市民真正需要的，是政策白皮書而非寫真操作。

民眾黨主席黃國昌近期爭議連環爆，政治風暴一波未平、一波又起。先前遭爆疑似組織「狗仔團」偷拍、跟監政敵，隨後又傳出與「凱思國際」公司之間的金流關係，疑涉中資、港資背景，引發外界對國安疑慮的高度關注；緊接著，再被揭露曾收受「臺雅集團」董事長沈淳浤200萬元，甚至傳出為已故老董「出氣」的說法，使爭議持續延燒。

就在質疑聲浪未歇之際，黃國昌竟於2025年最後一天揚言推出「個人寫真集」，再度引爆話題。對此，政治評論員吳靜怡在臉書發文開酸，直言「黃國昌出寫真集，幹嘛不用電子檔？這樣才能放在柯文哲資料夾啊！」語帶諷刺，引發熱議。

吳靜怡指出，當大家聽到「寫真集」三個字，第一時間想到的，絕不會是黃國昌有多帥、腹肌有幾塊，而是聯想到日前柯文哲遭檢調扣押硬碟中，「Women」資料夾裡的舒淇寫真集。她諷刺，黃國昌選在2025最後一天宣布出寫真集，對小草而言，更像是在替柯文哲蹭聲量、順便偷臭「阿北」。

接著，吳靜怡更直言，黃國昌或許有勇氣自比新北市消防局猛男月曆，但實際看來卻是「端不出政策肌肉，只能賣身拍肌肉」。她強調，新北市民真正需要的，應該是具體可行的政策白皮書，而不是話題取向的寫真集，甚至還反諷不如乾脆推出USB數位版，「方便柯文哲存入硬碟，小草拿來珍藏，還能掛在脖子上隨身攜帶」。

此外，吳靜怡也批評黃國昌開箱辦公室，延續一貫「用別人創意」的壞習慣，將「少康戰情室」概念複製成「新北戰情室」，並高調宣布明年二月要成為全職網紅，吳靜怡解讀為大賺抖內的起手式，甚至讓人質疑是否另起爐灶、自立新北黨中央。

最後，她直言，黃國昌始終不會是民眾黨的太陽，最終恐怕也只是柯文哲全新硬碟中，「Men」資料夾裡的一本寫真集而已。



