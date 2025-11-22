中央社

黃國昌出席寒冬送暖園遊會（2） (圖)

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，民眾黨主席黃國昌（圖）出席與會，盼選民持續支持。

中央社記者裴禛攝 114年11月22日

