黃國昌出戰新北！陳智菡讚1特質讓網笑翻：不要懷疑他決心

隨著2026年地方選舉僅剩不到1年時間，各政黨也陸續針對六都等縣市布局、推派人選。其中，民眾黨主席黃國昌27日在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，被視為參選新北市長的起手式，前主席柯文哲也現身到場力挺。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書發文談及黃國昌的領袖特質，稱其重視承諾，相關內容曝光後卻引發網友熱議，甚至被解讀為反諷「不會懷疑他的決心」，讓不少人笑翻。

造勢活動結束後，陳智菡在臉書發文表示，「當有享受掌聲、享受光環的機會，他總是選擇撐住壓力和孤獨，撐住懷疑，撐住攻擊。當柯P被羈押、不能說話的時候，他替柯文哲說話；當柯P不能站在第一線的時候，他頂了上去。每一件事，都不是他原本的工作，但每一件事，他都扛了下來，而且努力做到最好，那就是承擔，那就是黃國昌。」文末更強調，黃國昌重視自己的每一句承諾。

陳智菡發文後，不少人馬上舉出黃國昌過往高喊要打倒國民黨，如今卻要藍白合等例子打臉。（圖／民視新聞資料照）









不過，相關貼文在PTT等論壇引發熱烈討論，不少網友看完後紛紛留言反諷開酸，「不要懷疑我消滅國民黨的決心？」、「不要懷疑我……（以下接龍）的決心」、「有承諾是好事啦，但人像變色龍一樣，承諾哪天變成歷史文件也是很自然的事」、「他被之前的自己打臉幾次了？」、「薪水不好賺，什麼話都說得出來」、「難怪台灣人那麼好詐騙」、「一個月給我20萬我也什麼都說得出來」、「前例太多，懶得翻資料了，真該先想想自己比較好啦」。









