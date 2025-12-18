黃國昌出招提案彈劾卓榮泰 牛煦庭：確實是藍白努力的方向

國民黨發言人、立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，立法院司法及法制委員會今（18日）經表決通過臨時提案，因行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修法，移請監察院彈劾。民眾黨主席黃國昌更放話，將在立法院會提案彈劾總統賴清德，依立法院職權行使法，屆時賴清德必須列席說明。國民黨發言人、立委牛煦庭也表示，今天司委會的臨時提案只是一個開始，但確實是藍白共同努力的方向。

黃國昌表示，賴清德在憲政下的法律責任，台灣民眾黨立法院黨團會正式在立法院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，依立法院職權行使法規定非常清楚，「被彈劾人也就是賴清德，必須列席說明」，這不是去年才修正，而是很早以前白紙黑字就寫了。

牛煦庭受訪也表示，行政院做出不副署的毀憲亂政決定之後，藍白軍都收到基層的建議，希望大家反制，但攻防要謀定而後動，藍白要整合最大戰力，反制措施才有效，今天的臨時提案只是一個開始，確實是藍白共同努力的方向，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是要把話講清楚。

牛煦庭表示，民進黨正在歪曲風向，說如果不副署、不滿意，可以提倒閣。但事實上，不管是歷史的經驗或是憲法的設計跟精神，不副署跟國會其實沒有任何關係，那純粹是行政權自己的內戰，而且行政院長在提出不副署後，照理說要自請下台，這從頭到尾跟國會都沒關係。

牛煦庭強調，透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果；國民黨不會片面任由民進黨曲解跟解釋這樣的政治動作。

