黃國昌列被告！疑利用職權為金主出氣 吳思瑤：難怪總是質詢個案

民眾黨主席黃國昌近期爭議纏身，今（18）天更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」風波的「凱思國際」公司，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬，之後疑似在國會質詢台為沈裕雄出氣、質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟，站上質詢台難道只是為了收錢嗎？

北檢今指出，日前接獲匿名告發，認為黃國昌涉嫌違反《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，因此將其列為他字案被告。媒體《鏡週刊》之前踢爆，成衣大廠「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤，曾於今（2025）年年中，交付給凱思國際200萬元；不久後，黃國昌就在立法院質詢法務部時，替沈裕雄被詐騙50億一事「出氣」。

當時黃國昌還宣稱，他在此案「幫了很多忙」，故遭指控收賄對價。此外，週刊還爆，黃國昌曾砲轟國防部軍服採購涉弊案，而沈淳浤所屬的「寀奕國際」也是製衣大廠。

針對自己遭列被告，黃國昌稍早發布聲明，內容如下：本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，本人重申：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

不過，對於黃國昌顧著反擊週刊、北檢，卻不將事清交代清楚，吳思瑤大感不滿。她痛批說，「他面對自己的爭議，就是不敢直球對決嘛！永遠在轉移焦點、永遠顧左右而言他；每次都只會要求別人道歉、只會說別人是不實指控」。吳思瑤指出，其實從黃在立法院問政的風格，就可看出他根本都在利用職權帶風向、向司法施壓、每次站上質詢台，都在問個案！

「而現在真相大白，原來他站上質詢台所質詢的個案，顯然都有其政治目的、甚至夾帶利益關係。難道上質詢台只是為了收錢嗎？上質詢台是為了他的金主，刻字打擊其他人士嗎？」，吳思瑤憤怒地說。她強調，每次當黃國昌不敢針對事件本身回應、或開始顧左右而言他、以及展露出不耐煩、甚至斥責別人的提問時，正好都是他心虛的表現。

