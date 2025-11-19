黃國昌列貪汙他字案被告 羅智強批清算在野：賴清德終被民意反噬

黃國昌遭列貪污他字案被告，羅智強批賴清德清算在野。翻攝羅智強臉書



民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，被列貪汙他字案被告。國民黨立委羅智強今（19日）表示，這是賴清德總統把清算之刃指向黃，這種司法追殺從賴總統上任就開始，而大罷免失敗後卻變本加厲，以黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量，如此拿司法清算在野，終會被民意反噬。

台北地檢署近日依照程序將黃國昌列為貪汙他字案被告。黃國昌昨表示，自己無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益，如今北檢與媒體一搭一唱，再次發動黨檢媒三位一體，「本人重申不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。」

廣告 廣告

羅智強上午在臉書PO出一張他與黃國昌騎腳踏車的照片發文說，賴清德清算之刃指向黃國昌、砍完國民黨，賴清德的清算之刃，再砍向民眾黨。他說，週刊日前以封面報導，黃國昌在立法院的質詢，與廠商間有對價關係，北檢據此將黃國昌列為貪污他字案被告。

羅說，儘管黃國昌強調揭弊從未收受任何利益或好處，面對淪為執政黨鷹犬的台北地檢署，還有綠媒鏡週刊一搭一唱冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵的下三濫行徑，不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

羅智強表示，賴清德一上任就對前民眾黨主席柯文哲痛下司法殺手，硬是把他在看守所關了一年。民進黨發動大罷免，司法成得力助手，辦藍不辦綠，檢調全台抄國民黨黨部，羅織罪名關押國民黨黨工。檢方更起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄及立委盧縣一等人，與對付黃呂錦如的手段如出一轍。

羅說，他全力支援反惡罷的中廣前董事長趙少康，因一時失誤亮票，就被檢察官要求法院「從重量刑」。大罷免後民進黨司法追殺變本加厲，黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量。他不會畏懼黨檢媒追殺政敵的下三爛行徑，批賴清德秀下限無極限，拿司法當作捍衛政權的武器清算在野，終會被民意反噬。

更多太報報導

鄭黃會「藍白要合超高難度」 陳學聖：要以2028勝選為第一考量

鄭麗文黃國昌今會面 侯友宜：若藍白合作只是表象意義不大

揭立法院「趕夜班」送出新版財劃法 民進黨團：恐重蹈覆轍