黃國昌列貪汙被告，北檢分他字案調查！被爆金流回流、金主有成衣大廠？律師：收賄罪會比徐永明7年更重

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於11/19會面，黃國昌11/18被《鏡週刊》繼續爆料，支付狗仔薪資的「凱思國際」，有資金回流到黃國昌口袋，資金來源則包括臺雅集團旗下寀奕公司、《鏡電視》前零元股東陳建平及黃安捷，黃國昌都曾對此質詢，等於金主把錢匯入凱思國際後，黃國昌拿錢辦事，確立貪汙的對價關係。 黃國昌11/18在公聽會前對此回應，週刊之前的烏龍爆料都沒有道歉，現在又繼續潑糞、抹黑，「有什麼話到法院講，不會隨之起舞。」 至於黃國昌涉嫌透過「凱斯國際」收到臺雅集團二代挹注資金200萬元，有民眾認為黃國昌涉嫌利用立委職權收受好處，告發黃國昌涉嫌貪污。 北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告，交由正在偵辦黃國昌涉組織狗仔跟監政要的專責檢察官進行調查。

黃國昌涉組織狗仔集團的案情擴大，根據《鏡報》、《鏡週刊》報導，黃國昌涉組織狗仔集團跟監綠營政治人物，且相關人員的薪水都是由「凱思國際」公司支付，該公司是由黃國昌太太的妹妹高翬，於2021年透過「耘力國際文化事業有限公司」出資100萬成立。

週刊指出，從未出一毛錢投資《鏡電視》的國民黨前立委陳建平及智邦科技創辦人黃安捷，在退出鏡電視董事會後，2023年轉而投資凱思各約1000萬元，黃國昌長期批評《鏡電視》，根本是「拿錢辦事」。

狗仔咬出黃國昌發號司令 凱思國際資金回流黃國昌

週刊18日報導，黃國昌實質指揮的狗仔基地大本營「凱思國際」，竟有資金回流他私人口袋，曾任職凱思的人士透露，遭檢調約談的狗仔陸續交出手機資料後，相關對話截圖證明偷拍最終指揮官、發號司令者都是黃國昌。

凱思國際金流複雜，不過卻有款項流向黃國昌。除了鏡電視前董事陳建平及黃安捷各投資凱思約1000萬之外，成衣大廠臺雅集團旗下的寀奕公司也匯款2百萬元進到凱思國際。而黃國昌也都曾經對鏡電視和臺雅進行質詢，凱思國際儼然成為黃洗錢的白手套。

凱思國際實際營運者李光昕 事發後出境行蹤成迷

凱思國際成立近5年來，負責人李麗娟只是人頭，實際身分是安親班老師。凱思國際的營運管理、財務支出、薪水發放、訂便當都是由李光昕一手打理，帳面上至今都留有紀錄。

黃國昌之前曾經和前永豐銀總經理張晉源一起創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，凱思的營運者李光昕則是張晉源女密友，黃國昌還曾替她開直播狂電永豐金，甚受黃信賴。

不過李光昕卻在事發後立即出境至今逾月，行蹤成謎，帳房角色如同柯文哲弊案中的「橘子」許芷瑜一樣，至今滯留海外被通緝未歸。

凱思是否接受中國資金、涉貪 北檢分他字案

週刊指出，黃國昌除了涉貪事證日臻明確，國安單位對凱思國際有無接受中國資金挹注也同步調查中，尤其張晉源是金融背景出身，過去在永豐金遭控挪用子公司資金，違法放款給三寶建設，用來投資上海「1788大樓」事件，穿梭兩岸政商高層。

而黃國昌的另一名好友館長，近期則是被大股東和資深員工爆料，除了性醜聞外，還拿了中國及澳門資金。顯見中國以金錢利誘收買館長等網紅或政治人物的手法無孔不入。

綜合以上案情，10月間，有多批人馬到台北地檢署告發黃國昌與凱斯國際負責人李麗娟等人，組織狗仔隊跟監，涉嫌違反《個資法》、《社維法》、《國安法》、《刑法》妨害秘密等罪，北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告，交由正在偵辦黃國昌涉組織狗仔跟監政要的專責檢察官進行調查，承辦的國安專組檢察官已陸續指揮警調單位秘訊相關人員。

民眾黨有2年立委條款，若未跳票，黃國昌在明年2月就會卸任立委，並失去立法院保護傘，官司恐難平安脫身。

律師：若錢進私人口袋 收賄罪刑會比徐永明7年更重

律師黃帝穎分析，黃國昌質詢個案若藉凱思收錢形同前立委徐永明案翻版，檢察官起訴徐永明「不違背職務收賄罪」，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

黃帝穎解釋，立委職權對價關係不必本人收錢，透過政黨或公司收錢仍屬不正利益。

「若週刊報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，如同徐永明案翻版。」

黃帝穎進一步指出，依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」，低消就是七年以上有期徒刑。若又查到凱思國際的錢進到私人口袋，黃國昌罪刑將比徐永明被判刑的7年4月更重。

