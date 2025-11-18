黃國昌列貪污他字案被告！和柯文哲4手法全雷同 律師揭「唯一差異」

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席黃國昌被爆以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，有民眾向台北地檢署告發，北檢已分案，將黃國昌列貪污罪被告，近期將傳喚說明。律師陳君瑋分析黃國昌和柯文哲異同點，發現兩人案件中有4大手法及下場幾乎雷同，點出「唯一差異」。

律師陳君瑋18日在臉書「陳君瑋律師粉絲團」撰文分析柯文哲與黃國昌的異同，列出4大手法雷同包括「都擁有小金庫：木可vs凱思」、「都有財務長控金流：李文忠vs張晉源Cindy」、「都找人頭：李文娟vs李麗娟」以及「都透過政治權力獲得資源」，下場也都是被以貪污罪調查。至於兩人差別，陳君瑋指出：「柯已經是台北市長可以直接讓容積率變更vs黃國昌還沒選上新北市長，只能透過偷拍威脅政敵或利用『免責權』到國會質詢官員。」

針對民眾向地檢署告發，黃國昌回應，本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明，重申「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

