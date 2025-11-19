即時中心／劉朝陽報導

民眾黨主席黃國昌近期遭爆出，以「凱思國際」的名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元，後續利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，有民眾據此向台北地檢署告發，北檢目前已分案調查，將黃國昌列為貪污罪被告，近期將傳喚到案說明。對此，律師陳君瑋比對出黃國昌和柯文哲的異同點，發現兩人有4大手法及1下場幾乎雷同，但有「唯一差異」。







律師陳君瑋18日在臉書發文指出，柯文哲與黃國昌的異同？

（一）都擁有小金庫：木可vs.凱思

（二）都有財務長控金流：李文忠vs.張晉源Cindy

（三）都找人頭：李文娟 vs李麗娟

（四）都透過政治權力獲得資源

（五）差別：柯已經是台北市長可以直接讓容積率變更vs.黃國昌還沒選上新北市長，只能透過偷拍威脅政敵或利用「免責權」到國會質詢官員。

（六）相同下場：都是貪污罪調查



不過，針對民眾向地檢署告發，黃國昌則強硬回應表示「本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處」，並強調數週前接受媒體採訪時已清楚說明，重申「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／黃國昌列貪污案被告！律師揭4手法1下場「與柯文哲雷同」

