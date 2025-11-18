黃國昌列貪污罪被告 嗆北檢"儘管放馬過來"

政治中心／綜合報導

黃國昌狗仔爭議連環爆，還疑似收錢問政，日前被匿名告發涉貪汙，北檢已分「他案」將黃國昌列為被告，傳出近期就會傳喚他到案說明，名嘴分析，凱思國際的負責人李麗娟只是人頭，黃國昌才是實質控制者，而且金流都和他有關！不過面對檢調出手，黃國昌反嗆是民進黨追殺，嗆聲儘管放馬過來。

立委（民）王義川（09.26）：「你不只是X俗仔，你根本就是狗仔昌。」

民進黨立委王義川曾大動肝火，痛批黃國昌指使狗仔集團，意外扯出黃國昌跟豢養狗仔的凱思國際背後關係，隨著檢調著手調查，將黃國昌列為貪污罪的他字案被告，傳出近期就會傳喚黃國昌，到案說明。

廣告 廣告

財經專家徐嶔煌：「凱思國際的負責人李麗娟，這些狗仔說，我們跟她根本沒有見過面，跟她不認識，林某某收隊辛苦了，也就是收隊這個字，透過黃國昌講出來收隊，在Line對話紀錄裡面，顯然這是一個有指揮能力的人。」

黃國昌遭爆凱思金流入口袋 檢調改列貪污罪被告遭黃國昌嗆聲

支應狗仔薪水的凱思國際千萬金流曝光。（圖／民視新聞）週刊揭露黃國昌和狗仔集團的對話紀錄，強調黃國昌才是幕後指使者，名嘴也質疑凱思國際負責人李麗娟只是掛名而已，畢竟凱思國際的千萬金流，成立的首筆百萬資金，來自黃國昌的小姨子高翬，包括被黃國昌猛打的鏡電視，前股東陳建平及黃安捷，都分別注資千萬，在柯文哲在大選期間花費990萬做民調的求真民調總經理，也回捐一百萬元到凱思國際，這些人似乎都和李麗娟，沒有太大關係，反倒和黃國昌關係緊密。

律師陳君瑋：「第一層實質控制人其實就是黃國昌，因為他可以指派所有的狗仔去偷拍，第二層就凱思的財務長就是張晉源，因為張晉源是永豐金這樣的人脈，所以他可能可以去民間幫他蒐集，或去網羅一些人脈錢脈，第三層的犯罪就所謂的總務Cindy，所謂張晉源的女朋友，她的角色其實就等於柯文哲的李文宗，幫他管家幫他處理那個小金庫。」

黃國昌遭爆凱思金流入口袋 檢調改列貪污罪被告遭黃國昌嗆聲

黃國昌列貪污罪被告，嗆北檢儘管放馬過來。（圖／民視新聞）外界質疑若週刊報導屬實，凱思國際只不過充當黃國昌的白手套，而凱思的營運管理，全交由黃國昌的好友Cindy李光昕一手打理，不過傳出她人從事件爆發後出境，至今已一個月，目前行蹤成謎。面對檢調查辦遭列被告，黃國昌回應揭弊從未收受任何利益好處，批民進黨追殺政敵，他不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。黃國昌和凱思國際的千絲萬縷，就等司法抽絲剝繭。

原文出處：黃國昌遭爆凱思金流入口袋 檢調改列貪污罪被告遭黃國昌嗆聲

更多民視新聞報導

鄭黃會等於黃國昌「沒舞台」？藍營背後盤算遭揭

民進黨高雄市議員布局！第一階段提名席次完成 「這4區」仍待整合

社群流出「中共通緝犯」逮捕照！竟是閩南狼本尊

