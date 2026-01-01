黃國昌到新北升旗！侯友宜喊「想參與都歡迎」 劉和然也在場互動曝光

記者陳思妤／台北報導

新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌今（1）日同場出席新北市政府元旦升旗活動，3人互動受到關注。不過，除了侯友宜到場時跟兩人分別握手外，劉和然和黃國昌則沒有其他互動，連大合照時中間都還隔著國民黨立委葉元之。而侯友宜被問到，有邀請黃國昌嗎？他強調，只要是希望參與的，他都非常歡迎。

新北市政府今天舉行115年元旦升旗暨健走活動，黃國昌也到場出席，不過，升旗時黃國昌和劉和然中間隔了3個人，而侯友宜到場後則一一和現場嘉賓握手，劉和然在握手前還先向侯友宜敬禮。而大合照時，黃國昌跟劉和然中間仍然隔著葉元之，拍完照後，黃國昌還跟葉元之握了握手。

侯友宜受訪時被問到，是有邀請黃國昌出席嗎？侯友宜回應，元旦升旗在新北市，「只要是新北市民或是希望到新北市來參與元旦升旗，我們都非常非常的歡迎」。

黃國昌受訪時被問到新年對新北的期許時則稱，2026祝福大家新年快樂，相信新北一定會變越來越好。至於會和也表態想參選新北市長的劉和然說什麼？黃國昌則說，自然就好。

劉和然接受媒體聯訪時則強調，今天元旦，升旗是對中華民國表達祝賀之意，以市府團隊角度，「任何人來都非常歡迎，不管現在職位是什麼」，中華民國需要大家一起努力來捍衛，歡迎所有好朋友一起來參與。

媒體也追問，怎麼看黃國昌說希望1月完成共同政見？會希望國民黨程序快一點？劉和然表示，他常講每個政黨條件跟每個人的狀況不太一樣，以馬拉松為例，每個人的身體狀況不同、節奏的配速也不一樣，每個政黨有自己的主體性，不要被別人的節奏打亂，這才是穩健的方式。

劉和然說，選舉是一時的，最重要的還是市政推動，如果政治太早進入國政、市政，對人民跟市民是不公平的。他說，以他的角度，就是按照自己的節奏，尤其是市政推動的節奏，所有選舉都只是過程，最重要的是服務市民，該怎麼往前走就按照自己步調，什麼時間點該做什麼決定，自然就會出來。

