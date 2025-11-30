黃國昌到新店發高麗菜 何青瑜強勢歸來

民眾黨主席黃國昌藉網路直播向小草介紹新店區主任何青瑜，並比「5」笑喊5大金釵。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天到新北市新店的公館崙福德宮，發送1千顆高麗菜給鄉親「加菜」，黃國昌並藉民眾黨的網路直播，介紹民眾黨新店區主任何青瑜「強勢歸來」，他並開心向小草喊話說，4大金釵已是過去式，今起是5大金釵。何青瑜受訪說，現階段目標是幫黨增加支持度，若有機會投入選戰，她也會努力應對。

黃國昌今在活動前接受媒體聯訪後，發送1千顆高麗菜給鄉親，近1小時才發完，他感謝志工朋友一大早陪著大家幫新店鄉親加菜，他也透過民眾黨的網路直播，面露笑容地向小草們比出「5」手勢喊話說到「從今天開始不要再講4大金釵，4大金釵是過去式，今天是5大金釵，「這樣講聽懂齁。」介紹新店區主任何青瑜為強勢歸來。

廣告 廣告

何青瑜接續說，她回來新店會辦很多活動，想辦法把黃國昌call過來新店，讓市民朋友看到黃國昌。

何青瑜受訪表示，「我現階段的目標是幫民眾黨、幫主席在新店區增加能見度跟支持度。」是否參選新北市議員？何青瑜連說數次「不一定、沒有預設」，但也說，「如果有機會投入選戰的話，也會努力應對，現在任務就是為了黨增加在地經營的能量。」

何青瑜強調，主任的角色就是經營地方，因為在新店蠻久沒辦活動，所以跟認識的在地菜農採購高麗菜，並請黃國昌發送給鄉親共約1000顆，那之前在三重、蘆洲、中和等地也都發送過，希望因此更貼近民眾，讓他們有機會認識民眾黨。

民眾黨新店區主任何青瑜說，未來若有機會投入選戰，會努力應對。(記者黃政嘉攝)

民眾黨主席黃國昌今到新北市新店的公館崙福德宮發送高麗菜給鄉親。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民眾黨發言人李有宜退黨！恐與黃國昌「四大金釵」搶攻議員有關

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

台駐外代表在芬蘭演出！林昶佐轟動reddit 國外網友：最棒外交

