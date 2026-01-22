黃國昌到處邀辯論！洪健益曝真實目的：慌了

▲民眾黨立委黃國昌19日出席國防部軍購案的閉門會議，卻被發現將「國防機密文件」帶離會場，進入監視器盲區長達42秒，引爆外界質疑。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌19日出席國防部軍購案的閉門會議，卻被發現將「國防機密文件」帶離會場，進入監視器盲區長達42秒，引爆外界質疑。而中央總預算迄今已8度遭在野藍白聯手擋下，尚未付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日要求與立法院辯論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌不但秒接招，更直接點名總統賴清德出馬。對此，民進黨台北市議員洪健益今（22）日分析，黃國昌的目的是在轉移焦點，「他慌了」。

洪健益今日在政論節目《政治讀新術》中表示，黃國昌做事都有目的，他對外講說「機密文件沒有機密」，就像在講太陽餅沒有太陽、鳳梨酥沒有鳳梨。

對於黃國昌接招，要和卓榮泰辯論一事，行政院呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，「院長非常期待能夠在國會殿堂與委員進行辯論」。對此，洪健益直言，7天之後，黃國昌就沒有保護傘，所以他現在必須創造另外的聲量，找一個不會跟他硬碰硬、回應他的人辯論，包含卓榮泰、賴清德。

洪健益指出，黃國昌的目的就是在轉移焦點，讓大家不要再討論42秒的事情，「他現在有一個心態，他慌了，包括他自己在做直播，手也會抖、說話頓一分鐘，以他的學經歷，你認為他會是一個空的人嗎？除非是另一種可能，減肥減到整個人都傻掉。」

