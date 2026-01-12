黃國昌剛赴美救關稅！美媒爆「台美關稅15%」網笑了

財經中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國川普政府與台灣政府達成貿易協議，將台灣關稅降到15%，據悉，此協議的條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，在亞利桑那州再興建至少五座廠房，對此，台積電發言人目前拒絕評論相關報導。然而，此消息傳出不久之前，民眾黨主席黃國昌才剛閃電宣布訪美，聲稱要前往美國談國防、關稅，然而在這時機點傳出這重大消息，讓網友忍不住開酸「黃國昌到美國了嗎」。

美媒爆「台美關稅15%」擴大投資！黃國昌才喊「赴美救關稅」網笑：下飛機了嗎

黃國昌才搭機赴美國華府，就傳出關稅將降至15%消息，網友紛紛開酸「黃國昌下飛機了嗎」。（圖／翻攝自民眾黨臉書）《紐約時報》引述三名知情人士報導，川普政府正接近與台灣達成一項貿易協議，內容包括將台灣出口至美國關稅稅率降至15%，並要求台積電承諾在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠設施。台美協議已歷經數月談判，目前正進行文本審議與修訂，最快可望於本月對外宣布。知情人士指出，協議一旦確定，台灣輸美商品的關稅將和日本與南韓水準一致，另一名知情人士表示，作為台美貿易協議的條件，台積電將承諾在美國亞利桑那州再興建至少五座半導體工廠，使其在當地的廠區規模大約增加一倍。不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電尚未做出回應。

《紐約時報》報導台灣關稅降到15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資。（示意圖／民視新聞資料照）

不過在這重大消息傳出前，黃國昌才搭機赴美國華府，接受媒體聯訪時透露這次美國行的目的主要是針對「軍購及高關稅議題」，希望能得到美方信賴的資訊，黃國昌稱這次行動為「閃電、精準」，預計於台北時間14日清晨返抵國門，在立法院召開記者會向國人說明這次出訪成果，不過在台美關稅最新消息曝光後，網友紛紛開酸「黃國昌下飛機了嗎」、「黃國昌到美國了嗎」、「國昌老師的霸氣震懾到川普了」、「稻尾沒得割」、「看看國昌老師多厲害，才剛踏出國門川普就降關稅了」，前桃園市議員王浩宇也發文笑稱「謝謝黃國昌」。

原文出處：美媒爆「台美關稅15%」擴大投資！黃國昌才喊「赴美救關稅」網笑：下飛機了嗎

