黃國昌助解凍黨產！吳思瑤揭昔日貼文：成自己口中恥度無下限的人

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌過去曾多次呼籲清查歸還國民黨以不公義手段取得的財產，如今卻和國民黨聯手三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案，不僅讓公共財產持續遭侵佔，也讓國家財產淪爲政黨私產。對此，民進黨立委吳思瑤以黃國昌2016年的貼文痛批：「2026的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人」。

黃國昌2016年7月15日Po文痛罵：「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈！經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨沒有悔改可能，該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》」，吳思瑤感嘆：「2016黃國昌說，『做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈！』2026的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人」。

吳思瑤在臉書發文寫道：「藍白聯手，剛剛通過黨產復辟條款了。表決前，國民黨一再拿著每個人都參加過救國團，來情勒整個社會！確實，在一黨獨大的威權年代，救國團把黨國不分利用到極致，可以無所不在入侵校園、入侵每個年輕人的生活。透過青年活動，救國團真正的目的是替威權黨國進行政治洗腦，監控異議份子，大搞白色恐怖。」

吳思瑤進一步指出，國民黨還扯救國團是公益團體，但是誰說做公益就可以讓違法變合法？讓國產變黨產，國庫通黨庫？更扯的是，國民黨立委還扯318太陽花學運也佔領過議場，來合理化救國團也可以侵佔國產。吳思瑤傻眼直呼：「這是什麼不倫不類的比喻？」

吳思瑤直言：「時至今日，救國團已經不反共了，但還是一樣搞特權，佔國產，搶民財！做公益，不是免死金牌，救國團，不是法外之地，台灣社會歡迎守法做公益的救國團，台灣國會拒絕拿公益當遮羞布的救國團。別忘了，除了救國團還有婦聯會，400億國產變回國民黨產，不公不義通通回來了」。

黃國昌曾於2016年7月25日在《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》於立法院三讀通過後透過臉書呼籲：「不當黨產的問題，從來就不只是國民黨本身而已。過去因黨國不分產生的各種附隨組織，如婦聯會、救國團等，透過不公義手段所取得的財產，也應一併清查歸還。 」如今的黃國昌卻全力協助國民黨解凍救國團56.1億元財產，引起輿論撻伐及唾棄。

黃國昌過去的貼文狠狠打臉現在的自己。 圖：翻攝黃國昌臉書