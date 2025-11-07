即時中心／徐子為報導



現任民眾黨主席黃國昌當年曾力挺年金改革，如今卻改挺國民黨，推出反年改法案。媒體報導指出，他10年前在台南談年改的演講被翻出，黃當時稱「世界上，有哪一個國家的軍公教退休所得替代率像台灣這麼高？」他還舉自己為例，「我在中研院退休後，可以什麼都不做，整天在家睡覺，可以拿到現在9成的薪水，你們覺得公平嗎？」





媒體《自由時報》引述當年出席的一位許姓媽媽說法，感嘆當天到場聽演講，對黃國昌十分敬佩，也燃起對年金改革的熱情，如今卻看到黃為政治利益，竟推翻當初所言，讓許媽媽感覺被背叛了，也感到很悲哀。



2015年5月9日母親節前夕，當時「島國前進」於台南成大附近舉辦「第二波民主改革的前景與機會系列論壇」，由黃國昌、林飛帆等人出席，與年輕人、志工座談，現場座無虛席。



針對年金改革，黃國昌當時疾呼，大家不要用族群或什麼去分，軍公教退休所得替代率有哪一個國家高得像台灣這麼高？根本沒有！這制度若不改革，不管是年金破產，還是年金沉重的負擔，「誰要付？還是你們！都是你們！」



黃國昌還以自己為例，指出「我在中研院現在拿到終身聘，我退休後，我可以什麼都不做，整天在家裡睡覺，我的退休所得，每月可以拿到現在的9成薪水」。



許姓媽媽回憶坦言，「我是當天在場聽到他演講的一位聽眾，黃國昌當下就好像是正義的使者」、「他熱切主張改革的話語還炙燙著，但受其內心權力的追逐，逐漸跌落不見天日的深淵。對當初相信他的話的人來講，情何以堪，深深覺得被背叛。」





原文出處：快新聞／黃國昌十年前談年改「退休整天睡覺拿九成薪公平嗎？」 她嘆：深深覺得被背叛

