黃國昌危機！關鍵台雅特助爆料3立委收錢？

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭週刊指控疑似涉犯貪污罪，質疑收錢辦事。《鏡週刊》今（25）日再爆料，黃國昌疑似透過凱思國際收受台雅集團的200萬元金流，竟和前台雅董事長沈裕雄的特助鄭淳駿過去所聽聞的價碼不謀而合，他更指出早就聽聞有3位立委收錢辦事，要協助質詢台雅遭詐的個案。《鏡週刊》認為，如今金流、對價關係一一浮現，黃國昌恐涉及違背職務收賄罪，恐將難從本案脫身。

關鍵證人現身 透露金流、對價不謀而合

《鏡週刊》今報導，鄭淳駿看了前陣子報導後出面爆料，他早聽聞台雅高層曾找3名立委、砸200萬元要求檢調辦他，因為質疑他涉入女子羅佩雯詐騙沈裕雄一案。不過，鄭淳駿認為，台雅公司掛名的負責人一直都是沈裕雄的妻子詹燕芳，公司金流進出，詹燕芳不可能不知情，鄭淳駿因此懷疑自己是被設局陷害。

鄭淳駿表示，他和沈裕雄公私相處上都良好，甚至握有連沈裕雄兒子都沒有的秘密辦公室的門禁卡。有一次，他幫沈鈺雄處理機票問題，找上羅佩雯，沈鈺雄事後覺得羅佩雯很有一套，決定投資這門生意，匯了20億元到羅佩雯帳戶，而沈家人幾乎都認識羅佩雯，對於沈裕雄投資的事情也知情，但後來卻把責任都推給鄭淳駿，鄭淳駿也因此一度入監蹲滿4個月，讓他心有不甘。

《鏡週刊》提到，鄭淳駿看到報導發現台雅匯給凱思2百萬元，和他曾經聽說的內容相符，才讓他恍然大悟，原來沈裕雄的友人早就好心提醒過他，台雅高層私下找了3名立委要透過檢調辦他，竟然是真的。

台雅遭詐案陷謎團 黃國昌自爆幫了很多忙

同時，《鏡週刊》指出，台雅曾被檢調問到，為何公司有龐大金流匯至羅佩雯帳戶？得到的答案卻是不知道。事實上，北檢起訴偵結台雅詐騙案後，也已悄悄另行分案調查沈裕雄金流，透過司法互助尋求澳洲等國協助，追查與其往來的另名中年女子，以及海外多棟數億元豪宅等資產狀況，只要司法合作有所突破，不僅有機會替台灣追回這些不法資產，也可以解開台雅詐騙案的謎團。

然而，台雅身為紡織大廠，創辦人沈裕雄遭詐騙，第二代卻匯了200萬元至毫無業務關係的凱思國際，而凱思國際既是狗仔基地，黃國昌恰巧又在立法院咆哮質詢法務部長，同時自爆「這案子我幫了很多忙」，亟欲替台雅追債、減少損失，無疑更坐實了黃國昌拿錢辦事的醜陋行徑。

《鏡週刊》認為，黃國昌拿錢辦事，並在立法院質詢，很有可能也透過在調查局的暗樁協助，試圖引導辦案方向。未來，鄭淳駿無論是否遭判有罪，黃國昌恐涉及違背職務收賄罪，難從台雅案脫身。

