即時中心／潘柏廷報導

身兼民眾黨主席的立院黨團總召黃國昌，遵守前黨主席柯文哲訂下的「兩年條款」的規定，將在今年2月請辭；豈料，黃國昌今（11）日突然宣布，他將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，媒體人詹凌瑀在臉書酸「卸任前的最後掙扎？黃國昌昂貴的畢業旅行」。





針對黃國昌突然宣布要率團訪美，討論關稅與國防一事，詹凌瑀在臉書指出，民眾黨兩年條款大限將至，黃國昌即將離開立法院。在這個時間點突然宣佈衝去美國華盛頓，還煞有其事地說要談「國防與關稅」，明眼人都看得出來這是什麼操作。

廣告 廣告

同時，詹凌瑀點出，黃國昌過去2年掌握權力時，忙著在程序委員會封殺預算；現在權力快沒了，才想到要飛去美國刷存在感。這趟行程究竟是為了台灣的利益，還是為了延續個人的政治舞台？「既然都要畢業了，就好好交接吧，不用特地飛到美國去演這一齣「出口轉內銷」的戲碼，大家心裡都有一把尺」。





快新聞／黃國昌卸任前動作很多！突宣布閃電訪美 詹凌瑀酸：昂貴的畢業旅行

詹凌瑀痛批黃國昌率團訪美。（圖／擷取自詹凌瑀臉書）





本次出訪成員除黃國昌外，也包含候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇，4人皆會在今日下午5時30分於桃園機場第二航廈出境大廳接受媒體聯訪。

原文出處：快新聞／黃國昌卸任前動作很多！突宣布閃電訪美 詹凌瑀酸：昂貴的畢業旅行

更多民視新聞報導

回敬黃國昌 ！營養午餐免費是地板 蘇巧慧：品質也要提升

動作頻頻劍指何方？黃國昌今成立新北後援會 晚間再率團出訪華府

柯文哲挺代孕糗了！批綠營為反而反 她傻眼：「這白委」只待5分鐘

