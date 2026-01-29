黃國昌卸任前夕獲翁曉玲頒「最佳夥伴」 綠委婉拒同框合照急喊：跟藍白合作會被譙死

司法及法制委員會中，翁曉玲致贈「最佳夥伴」錦旗給即將卸任的白委黃國昌並合影留念。（圖／翻攝國會直播頻道）

立法院本會期將於1月31日告一段落，今（29）日也是民眾黨6席立委依黨內「兩年條款」卸下立委職務的倒數第二天。立法院司法及法制委員會今日召開會議時，擔任召委的國民黨立委翁曉玲特別準備「最佳夥伴」小錦旗，致贈即將卸任的民眾黨立委黃國昌，並表達感謝之意。

司法及法制委員會上午9時開會鈴聲響起，翁曉玲及多位朝野立委陸續就座。翁曉玲坐上主席台後，先向身旁議事人員展示自己準備的小錦旗，並面帶笑容細說致贈錦旗的用意。待朝野立委全數到齊、會議正式開始後，翁曉玲隨即將「最佳夥伴」錦旗頒贈給黃國昌。

該錦旗上寫有「無敵金牌夥伴競標賽最佳夥伴獎」、「合作無間、默契滿分，有你真好」等字樣。翁曉玲隨後邀請同為委員會召委的民進黨立委莊瑞雄一同合影留念，不料莊瑞雄突然脫口而出一句「如果我說跟你們（藍白）合作無間，我是不是會被譙死？」，加上莊身旁的綠委陳培瑜也急揮手拒絕合照邀請，慎現場氣氛瞬間凝結，畫面一度冷場約3秒，最後則由翁曉玲、羅智強與黃國昌三人合影，才化解尷尬。

此外，翁曉玲也另準備一面錦旗，致贈長期協助委員會運作的陳姓專任委員，恭賀其即將轉任教育文化委員會主秘，並感謝其對委員會協調與行政工作的付出。合影時，莊瑞雄一度謙讓欲讓出「C位」，但在翁曉玲與黃國昌的邀請下才站定合照，黃國昌還拍了拍莊瑞雄肩膀笑說「大方一點啦」，讓平時因朝野攻防激烈而火藥味濃厚的司法及法制委員會，短暫出現輕鬆互動且暖心的一刻。

