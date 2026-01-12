黃國昌卸任前快閃訪美想見誰？陳柏惟質問「這一句」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨兩年條款期限將至，民眾黨主席黃國昌就在快卸任立委前突然宣布「快閃訪美」，11日晚間前往美國，14日清晨返台，黃國昌自稱訪美目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，不過會跟誰會面等相關細節通通沒透露。對此，立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上就質疑黃國昌訪美目的，「有沒有去美國才見得到的人？」





陳柏維點出關鍵，黃國昌有沒有在台灣見不到的人，要去美國才見得到？有沒有什麼橘子還是柳丁的？有沒有一個凱思國際在管錢的但現在不見蹤影的？黃國昌最好訪美時24小時開直播，到底見了誰公開透明讓大家知道，有沒有見在台灣見不到的、被通緝在逃的這些人？

廣告 廣告

黃國昌快閃訪美，若真要跟美方談軍購關稅議題，這些時間真的足夠嗎？這趟訪美行到底成效如何，等著黃國昌返台後向大家說明。

原文出處：黃國昌卸任前最後一舞目的為何？陳柏惟質疑：有沒有去美國才見得到的人？

更多民視新聞報導

黃國昌突赴美談國防、關稅！他揪出背後目的：明眼人都看得出

黃國昌訪美刷存在？轉機PO文稱民進黨想鬥臭在野 網友11字開酸

黃國昌閃電訪美惹議 吳思瑤點出「1關鍵」

