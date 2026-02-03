黃國昌卸任秒回「抖內王」寶座 四叉貓掐指算：兩天吸金幾十萬

直播粉絲注意到黃國昌抖內「多到滑不完」。（翻攝自黃國昌YouTube直播）

民眾黨主席黃國昌甫卸任立委，直播頻道的「吸金力」隨即引發話題。網紅四叉貓指出，黃國昌在卸任後「迫不及待」重啟直播抖內功能，且連續兩天蟬聯全台抖內排行榜冠軍，四叉貓估算，黃國昌短短兩天內收到的金額高達數十萬元，空降台灣新一代「抖內冠軍王」。

四叉貓指出，黃國昌自2023年11月列入民眾黨不分區名單後，曾對外聲稱為了「避嫌」而關閉YouTube頻道的營利與抖內功能，此舉當時獲得不少「小草」盛讚清廉。然而，四叉貓早在2024年初就曾抓包，黃國昌在當選不分區立委後，曾有兩場直播因「不明原因」重啟抖內，其中1月15日的一場直播更直接進帳約11萬元，當時他曾以此與網友對賭獲勝，對方願賭服輸，但將賭金以四叉貓公司名義捐贈給流浪動物協會。

「正確數字要到今天中午才結算，但我隨便心算一下，這兩天應該收了幾十萬元。」四叉貓表示，黃國昌過去雖自稱不收抖內，卻會要求支持者將款項捐入民眾黨的政治獻金專戶，並特地備註「給黃國昌」，實質上金流仍與其個人聲望緊密掛鉤。如今黃國昌回歸全職直播主，吸金威力可觀，可見個人網路魅力與聲望不因卸下公職而減損。

不少網友在貼文下留言開酸：「割草機再度啟動」、「紫雲先生果然生財有道」、「這就是專業的財政收支劃分法」、「台灣經濟哪有不好」、「反綠真是一門好生意」。目前黃國昌方面尚未針對重啟抖內一事做出正式回應。





