黃國昌卸任秒開抖內！四叉貓曝「2天吸金幾十萬」：台灣冠軍王

民眾黨主席黃國昌經常開設直播，與小草、小蔥們互動，過去就曾有支持者與網紅四叉貓劉宇席對賭，聲稱「黃國昌從來不收抖內（贊助金）」，不過事後遭到打臉；近日黃國昌已於2月1日正式請辭不分區立委，連續2天都在直播中開啟抖內功能，經過計算後讓他驚呼「恭喜黃國昌榮登台灣抖內冠軍王」。

四叉貓發文，黃國昌選上立委後，聲稱為了避嫌所以把直播抖內功能關閉，雖然期間還是被他抓包偷開了2次，且前天卸任立委後，迫不及待連續2天都在直播中開啟抖內功能，這2天全台灣抖內排行榜冠軍應該都是黃國昌，且經過他心算後，黃國昌2天應該收了幾十萬元。

四叉貓也指出，贊助金的正確數字要到今天中午才結算，不過他仍祝賀「恭喜黃國昌榮登台灣抖內冠軍王」；接著話鋒一轉提到，民眾黨中壢議員有三個人想搶，分別是林昭印、張清俊、毛嘉慶，其中毛嘉慶是家暴前科犯也是性騷仔還疑似偷竊，張清俊則被爆料疑似跟民眾黨地方黨部拿黨員資料，再私下寄信給黨員們拉票，讓他不禁笑喊「看來中壢這個選區鬥很兇啊」。

