黃國昌卸任立委感性道謝藍白合 「通過許多福國利民的法案」

黃國昌（右）立委任期最後一天與韓國瑜合照。（翻攝自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌遵守兩年條款，今天（30日）卸下立委職務，他晚間在臉書貼出與立法院長韓國瑜在議場的合照，以「銘感五內」感謝黨內同仁，並唱名多位國民黨立委，包括傅崐萁、王鴻薇、羅智強等，稱藍白合作之下「通過許多福國利民的法案」，並宣告新的旅程即將開啟，「讓我為你做到最好」。

黃國昌今晚發文透露，已完成本屆立委任期最後一天的工作，辦公室也已經清空。他表示這兩年感謝民眾的鼓勵與鞭策，並感謝其他民眾黨立委同事，包括因「壯世代」爭議請辭的吳春城；稱因為他們共同的努力，才能兌現2024年大選時提出的諸多政見，「有各位的相伴，國昌銘感五內。」

另外，黃國昌也點名傅崐萁總召、王鴻薇、羅智強等國民黨團幹部，「和所有國民黨委員的合作下，第十一屆立法院通過許多福國利民的法案」，不過沒提到曾經一起捲入狗仔風波的徐巧芯。他引用唐朝詩人李白的《行路難》寫道：「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」此詩象徵即使身處困境，仍堅信能突破重重阻礙，展現實現遠大理想的信心與豪邁氣概。

黃國昌最後重申不曾忘記「民眾第一、國家至上」，慷慨激昂寫下：「我們懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好。」疑似在為新北市長競選之路喊話。





