黃國昌卸任立委無縫接軌新北選戰 預告競選總部2/1成立

黃國昌競選新北市長總部預計2月1日開幕。（陳愷巨攝）



民眾黨主席黃國昌落實黨內2年條款，將卸任立委一職，他今天（29日）在臉書宣告，競選新北市長總部將於本周日（2月1日）開幕，地點選在新北市新莊區化成路445號，「我希望這裡不只是競選總部，而是帶給市民朋友們歡笑與快樂的希望園地。」

民眾黨6位立委因2年條款將卸任立委一職，其中也包括現任主席黃國昌，他之前已表態競選新北市長，這段期間緊鑼密鼓籌備相關事宜。他今天在臉書說，1個月前他在直播上跟大家「開箱」所找到的競選總部，今天對外宣布將於2月1日開幕並展開運作。

黃國昌感謝這段時間以來每一位捐贈物資、投注時間來幫忙的人，才能夠在短時間完成。他同時預告本周日早上10點，新北市長競選總部即將開幕，邀請好朋友們參加。（責任編輯：殷偵維）