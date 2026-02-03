黃國昌卸任立委秒登「抖內王」 四叉貓揭2天直播吸金30萬元

黃國昌卸任後開直播，2天吸金30萬元抖內。（翻攝自臉書@黃國昌）

立法院新會期2月1日展開，民眾黨因「兩年條款」，黨團總召黃國昌等6名不分區立委卸任。黃國昌卸任後開直播，網紅「四叉貓」劉宇統計，黃連2天直播就收到近30萬元的抖內，「恭喜國昌轉職當網紅發大財」。

黃國昌正式卸任民眾黨不分區立委，但他除續任黨主席，還接下黨部政策會主任委，同時為新北市長參選人、直播主，他昨（2日）受訪時透露，「民眾黨主席是一個沒有薪水的位置，而且自己還有妻小、母親要照顧，還需要收入來源，自己的專業就是法律，當然就回去登錄律師。」

網紅「四叉貓」劉宇統計，黃國昌連2天直播就收到近30萬元的抖內。（翻攝自臉書@四叉貓）

「恭喜黃國昌榮登台灣抖內冠軍王！」四叉貓今（3日）於臉書指出，黃國昌選上立委後，稱為了避嫌故關閉抖內功能，但仍被抓包偷開兩次抖內，「他前天卸任立委後，迫不及待連續兩天都在直播中開啟抖內功能，這兩天全台灣抖內排行榜冠軍應該都是黃國昌，我隨便心算一下，2天應該收了幾十萬元。」

少早，四叉貓又以「恭喜黃國昌」為題發文，直指黃國昌卸任後迫不及待打開YouTube抖內功能，2月1日至2日開直播，「兩天都霸佔了台灣抖內排行榜冠軍寶座，這兩天總共收到30萬元的抖內，立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」

