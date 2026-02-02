黃國昌卸任立委立刻成立新北競總 侯友宜：農曆年前找出最適合的人選

記者陳思妤／台北報導

新北市長侯友宜接受媒體聯訪（資料圖／翻攝畫面）

國民黨新北市長人選尚未決定，傳出台北副市長李四川以及新北市長劉和然至今都還沒有見面協調；民眾黨主席黃國昌卸任立委後，火速在昨（1）日正式成立競選總部。對於國民黨的選戰進度，新北市長侯友宜今（2）日強調，溝通非常順暢，會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務。

甫卸下立委職務，黃國昌的新北市競選總部於昨日正式開幕。黃國昌還稱，這不只是一個競選總部，更是展現「說到做到」執行力的基地，未來將致力以務實、具體的行動 ，實現「讓新北更有型」的承諾，帶給新北市民一個不一樣的新北，讓大家為了新北感到驕傲。

侯友宜今天上午出席八里區115年市長行動治理座談會議，接受媒體聯訪時被問到，昨天黃國昌在新北市開了競總，現在國民黨雙方見面的規劃進度為何？侯友宜回應，謝謝大家關心，都是按照已經排定的時間序列，彼此都溝通非常地順暢。

侯友宜請大家放心，會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務，一切拚市政。

