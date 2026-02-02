黃國昌卸任立委脫離權力核心…吳沛憶指柯文哲將直接掌控黨團：政治不可能有兩個太陽

按前民眾黨主席柯文哲訂立的兩年條款，包括現任黨主席的黃國昌與其餘上任滿兩年的白營不分區立委皆本月初準時卸任，並由不分區後續名單進行遞補。對此，民進黨立委吳沛憶今（2日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪指出，柯文哲未來將更直接地掌控立法院黨團，以展現影響力。她也說，所謂黨內有「兩個太陽」是無法成立的，柯文哲重掌大權，勢必沒有黃國昌的位置，唯一能和柯談的籌碼僅剩聲量。

對於黃國昌卸任離開立院，吳沛憶預測，柯文哲會想更直接地來指揮或在民眾黨黨團發揮自己的影響力，像上個會期末時，他就到立院拜會藍綠黨團，拜訪總召柯建銘，甚至開記者會。她認為，柯文哲會想讓白營支持者知道他掌握大權，畢竟該黨的核心就在立院。

吳沛憶指出，不像民進黨和國民黨還有地方縣市和議會，民眾黨的核心就是在立院，所以柯文哲若想展現自身影響力，一定要親自指揮黨團。她說，針對此狀況，黃國昌即便是黨主席也沒轍，這也是黃從進入立院後不斷想辦法擴充網路輿論聲量的原因，需要去抓住自身的支持度。



吳沛憶提到，當初民眾黨完全是柯文哲一人創立的，可說是一人政黨，而黃國昌是空降的黨主席，剛開始白營支持者看柯有難的時候，黃跳出來力挺會因為有移情作用去支持，但他們兩人走的是完全不同的政治路線。



談到柯文哲的作風，吳沛憶坦言，自己不是那麼喜歡，但持平來說，他的路線至少標榜會討論，尤其是科學理性務實那套，但黃國昌則相反，從黃在立院把持的一年多來看，走的完全不是柯文哲的民眾黨路線。



吳沛憶說，黃國昌也知道柯文哲回來後，他勢必沒有位置，「不可能兩個太陽，一定是一個太陽，人類政治史上永恆的命題就是不可能有兩個太陽。」她表示，所以黃國昌一直在拉自己的支持者，他的定位在白營裡像是非主流派，聲量是唯一可以跟柯文哲談的籌碼。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

