黃國昌卸任立委選新北 吳崑玉：別理他！讓他就此謝幕

即時中心／連國程報導

民眾黨團總召黃國昌今（30）日過後就要卸任立委，政治評論員吳崑玉在臉書發文，表示黃國昌一路從太陽花到時代力量、以及現在的民眾黨，變化相當大。政治評論員吳崑玉表示，黃國昌迷信聲量為王，呼籲大家「別理他！就讓黃國昌自此謝幕」。

吳崑玉臉書貼文，黃國昌終於要離開立法院，令人不勝唏噓。他也諷刺「有人要辦告別式，有人想寫祭蔥文，但翻來找去，沒有任何文字能超越去年青鳥集體創作的《蔥師表》」、「蔥哥的聰慧，不只是一般的聰明，而是破壞所有法律與道德邊界，無恥且無底線的膽識過人。樹沒有皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。



黃國昌從太陽花運動崛起，創造時代力量後，投身柯文哲的民眾黨。吳崑玉指出不僅如此，黃國昌「專心致力於在黨內繁殖自己人的力量，擠出原本柯P的人馬」，也一路當上黨主席，然而吳崑玉指出，黃國昌當上黨主席後，「卻甘為花蓮王的附隨僕從，以藍白合之名，緊抱鄭主席的大腿。他選過汐止立委，後又怯戰退選。他想選新北市長，卻又吝於勤跑基層，經營選區，寄希望於國民黨最強的人選不選，卻又無法擴大蔥粉數量，柯粉也多不買帳」。



吳崑玉怒批，立院協商本是各黨妥協的場域，「黃國昌一人便可將其變成另一個嘶吼的秀場。法案審理本應是嚴謹的修正過程，他卻可以用機密提案跳過所有爭辯遂行己意，連自家提案軍購條例，第一條就有漏字。在他的字典裡，立委不是為國家和人民服務的，而是國家社會應該為他個人來服務的」。

廣告 廣告







原文出處：快新聞／黃國昌卸任立委選新北 媒體人：別理他！讓他就此謝幕

更多民視新聞報導

正版軍購被封殺「白山寨版軍購」付委！邱明玉質疑「這件事」！

麥玉珍發表畢業感言 網酸：忍受你們兩年了

爆電話遭狂call半年！沈伯洋「這舉動」嚇哭女兒

