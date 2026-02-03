黃國昌卸任立委開直播 遭指2天抖內近30萬衝台榜冠軍





黃國昌卸任不分區立委後連兩天開直播，網紅四叉貓今（3日）指，其YouTube抖內金額衝上台灣排行榜冠軍，並調侃「立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」。對此，黃國昌今在接受媒體聯訪時，被問及YouTube是否開啟抖內一事，僅簡短回應「不要問我」，並強調相關事務皆由小編負責處理，未再多作說明。

立法院新會期2月1日展開，民眾黨因「兩年條款」進行不分區立委輪替，前立委黃國昌卸任後隨即開啟直播。網紅四叉貓 劉宇在臉書發文統計，黃國昌連續2天直播開啟YouTube抖內功能，合計收到近30萬元，並稱其登上台灣抖內排行榜冠軍。

黃國昌先前受訪表示，民眾黨主席為無給職，自己仍需照顧家庭並維持收入來源，因專業為法律，已規劃回去登錄律師。他目前除續任黨主席，也接下黨部政策會主任委員，並表態參選新北市長。

四叉貓指出，黃國昌過去擔任立委期間曾關閉抖內功能以避免爭議，卸任後則連兩天在直播中重新開啟抖內，並以「恭喜國昌轉職當網紅發大財」調侃其抖內收入。（責任編輯：殷偵維）