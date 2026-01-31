黃國昌卸任立委 與韓國瑜合影引李白詩預告「新旅程開啟」



民眾黨主席黃國昌昨天（30日）最後一天在立法院工作，之後卸下立委一職，轉戰新北市長選舉，他深夜於臉書發文，除˙附上與韓國瑜的合影，還引用李白《行路難》詩句「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，預告新的旅程即將開啟，明天他於新北市新莊區的競選總部將開幕，正式投入市長選戰工作。

黃國昌表示，伴隨著院會結束，他完成了本屆立委任期最後一天的工作，辦公室也已經清空。過去二年，感謝每一位公民朋友對台灣民眾黨黨團的鼓勵與鞭策，作為黨團總召，我要特別感謝全體黨團辛苦的工作夥伴，也要代表黨團向韓國瑜、江啟臣、周萬來及立法院所有職員對黨團的照顧與協助。

黃國昌指出，這幾天很多國民黨立委向他道別，勾起了他許多回憶。在雙方合作下，第十一屆立法院通過許多福國利民的法案，實現民進黨在野時曾對人民的許諾，從國會改革、司法改革、財政改革、居住正義、勞工權益和打詐懲奸，更讓國會不再只是民進黨的橡皮圖章，而是真正代表人民監督行政權。

黃國昌說，「民眾第一、國家至上」，他懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。「新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好。」 （責任編輯：殷偵維）