黃國昌卸任立委！po文道別立院藍白同事 預告新旅程即將開啟

民眾黨因設有不分區立委2年條款，黃國昌（中）即將在2月1日正式卸任。（鏡報李智為攝）

民眾黨因設有不分區立委2年條款，黃國昌即將在2月1日正式卸任，今（30）日他在立法院最後一天上班後，晚間於臉書po文，強調目前辦公室也已清空，他也向民眾黨、國民黨的立委「同事」道別，並預告自己新的旅程即將開啟。

對於即將卸任民眾黨不分區立委，黃國昌今晚於臉書po文，一開頭就寫著「長風破浪會有時 直掛雲帆濟滄海」，指伴隨著院會結束，稍早，自己完成了本屆立委任期最後一天的工作，辦公室也已經清空。

黃國昌首先說道，過去2年，感謝每位公民朋友對民眾黨黨團的鼓勵與鞭策，「作為黨團總召，我要特別感謝珊珊、昭姿姊、春城兄、玉珍、國成兄、憶君、啓楷、書彬和全體黨團辛苦的工作夥伴們」，因為有這些人的努力，才能兌現2024年大選時提出的諸多政見。「在讓台灣向前邁進的道路上，有各位的相伴，國昌銘感五內。」

黃國昌也不忘代表黨團，衷向韓國瑜院長、江啟臣副院長、周萬來秘書長，以及立法院所有的職員們表達感謝。他更提到國民黨立委們的道別，勾起自己許多回憶。「在與包括傅崐萁總召、孟楷、思銘、鴻薇、智強、沛祥等黨團幹部們，和所有國民黨委員的合作下，第11屆立法院通過許多福國利民的法案」。他特別強調，這是實現民進黨在野時曾對人民的許諾，從國會改革、司法改革、財政改革、居住正義、勞工權益和打詐懲奸，「更讓國會不再只是民進黨的橡皮圖章，而是真正代表人民監督行政權。」

最後黃國昌說道，「民眾第一、國家至上」，自己不曾有一刻忘記。「我們懷揣著理想而來，在實現公平正義的過程中，未曾有一刻鬆懈。新的旅程即將開啟，讓我為你做到最好。」

