黃國昌去年募120萬責任額再起爭議...四叉貓指問題是「富到流油卻硬要情勒」：極度假掰做作的政治人物

針對網路上有關民眾黨主席黃國昌2024年在直播上募款120萬責任額的討論，政治網紅「四叉貓」劉宇發文指出，自己一再強調有錢人當然能募款，但當時黃國昌的說法是情勒四天湊不出來就會被開除立委資格、要繳120萬有點崩潰，明明黃他家可一天內手扛3000萬出來，富到流油卻硬要裝窮，「他就是一個極度假掰做作的政治人物呀！」

臉書專頁「不禮貌鄉民團」發文提到，黃國昌當時直播募款開放不到10分鐘，就超標了，代表願意相信黃國昌、捐款的人，比他自己預期的還多；蔡英文嘉也很有錢，按照四叉貓的說法，為什麼當年選舉蔡英文不自掏腰包，還要去募三隻小豬。

四叉貓說，不禮貌鄉民團昨晚又提到黃國昌開直播募款這件事，只好再帶大家來回顧一次，有錢人當然可以募款，但黃國昌當年募120萬責任額時在直播怎麼說的？



四叉貓指出，黃國昌於2024年3月27日在直播上稱：「毫無預期收到重大通知，需要大家幫忙」、「知道要繳120萬的責任額有點崩潰」、「四天內沒有繳交120萬責任額，那我就要莎喲娜啦」、「自己臉皮薄加上不想欠財團人情，只好請粉絲200元、500元捐款」。



四叉貓直言，「我再說一次！有錢人當然可以募款，但黃國昌他家明明可以一天之內手扛3000萬出來，富到流油硬要裝窮，講得好像四天湊不出120萬要被開除立委，他當時的財產申報現金就有三百多萬，區區120萬對黃國昌而言到底是能崩潰什麼？他就是一個極度假掰做作的政治人物呀！」

(圖片來源：三立新聞網)

