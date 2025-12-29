黃國昌參戰2026新北市長、卻不敢選汐止立委！四叉貓批「住在台北蛋黃區」不知民生疾苦…諷：熱騰騰午餐政見「抹黑國民黨20年政績」

民眾黨主席黃國昌27日於新北新莊舉辦造勢，宣布參選2026新北市長，並提出「熱騰騰營養午餐」政見。對此，網紅四叉貓今（29日）於電台節目《新聞放鞭炮》嘲諷，早在2021年，時任行政院長蘇貞昌就已經推動中央廚房政策，都有專車去送「熱騰騰」營養午餐，連偏鄉也不例外。

針對黃國昌提出，要讓新北學童都有熱騰騰的營養午餐可以吃，四叉貓直指，全台灣都在推動中央廚房政策，「結果黃國昌現在出來選，還在喊熱騰騰午餐」。四叉貓批評，黃國昌住在天龍國（指台北市）蛋黃區，「不知道民生疾苦」。

節目主持人周玉蔻則點出，黃國昌住在台北市，去選新北市長，「結果連新北市汐止區的立委都不敢選」。四叉貓則提及，黃國昌上次在汐止選舉，差了近2萬票，「他就怕了啊，只好叫那個主任出來選」、「他唯一贏過的一次，就是民進黨禮讓他的那次」。

四叉貓續指，黃國昌熱騰騰午餐政見，就像是在說現任國民黨籍新北市長侯友宜虐待兒童，「一句話直接抹黑在新北執政20年的國民黨」。四叉貓表示，「國民黨應該出面罵一下黃國昌」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

