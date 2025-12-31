黃國昌參戰2026新北市長…詹凌瑀質疑「是柯文哲硬推出來」：要他擔任母雞「作為籌碼跟藍營談判」

民眾黨主席黃國昌27日於民眾黨造勢活動上，宣布參選新北市長，前主席柯文哲站台力挺。對此，媒體人詹凌瑀今（31日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，是柯文哲「硬推」黃國昌站出來，目的就是要讓其擔任「母雞」，並作為籌碼與國民黨談判。

針對黃國昌參選新北市長，外界多有聲音討論，其目的在於「情勒」國民黨，給予副市長的位置。對此，詹凌瑀直呼，「誰要給他啊？」她分析，黃國昌其實心裡知道沒有新北市長可以做，所以最近才頻繁跟國民黨主席鄭麗文見面，看能否換到一媳婦市長位置。

詹凌瑀也提及，黃國昌2026年的發展，1月31日就沒有立委可以做了，「他說要去當全職YouTuber、黨主席，就是沒說他要當候選人」。詹凌瑀認為，「這怪怪的」。節目主持人周玉蔻則點出，2月1日之後地檢署就會找黃國昌了，「很有可能被羈押禁見」。

不過，詹凌瑀指出，民眾黨27日的造勢大會，「像是柯文哲硬推黃國昌上台選新北市長，不然他其實本來沒什麼動作」。周玉蔻提到，是因為柯文哲需要聲量，因為週末造勢的時間點，恰巧是法院定明年3月26日宣判其京華城等案，「要用輿論力量壓迫法官」。

對此，詹凌瑀表示，「現在輿論沒有站在他們那邊，當天民眾黨直播，黃國昌講話的時候觀看人數僅3000多人，柯文哲發言時雖然有好一點，但也只有4000多人」。詹凌瑀說，過去不論民眾黨怎麼開直播，人數都是十幾萬人的，「現在聲量急速下滑」。

詹凌瑀分析，柯文哲之所以硬推黃國昌出來，就是為了讓他沒有後路，「新北市總是需要一個『母雞』，偏偏黃國昌又是沒有擔當的人」。詹凌瑀認為，柯文哲是希望透過這個機會，將黃國昌作為籌碼，去跟國民黨談判。





