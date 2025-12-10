黃國昌又嗆告週刊！律師轟：把「蓋牌式」提告當一狀吃到飽？騙小草不懂法律？

黃國昌又嗆告週刊，黃帝穎律師指出，提告不是一狀吃到飽，週刊爆料都是新事實，用已提告當回應，根本未回答養狗仔的錢從哪來，騙小草不懂法律？ 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，週刊9日又爆料，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近日極可能首度遭約談，凱思金主、黃的姻親、高翬L姓表弟也被鎖定，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐面臨7年以上刑責。黃國昌反嗆已提民刑事告訴。對此，黃帝穎律師直言，黃國昌把提告當成吃到飽和遮羞布、「騙小草不懂法律？」

黃國昌防火牆、斷點一一浮現！《鏡週刊》踢爆李麗娟為人頭，姻親表弟現金存款成立凱思，檢調近日恐約談關鍵人士，黃國昌怒嗆，已對相關報導提出民、刑事告訴，絕不容宵小鼠輩禍亂國家。

對此，黃帝穎發文指出2大法律謬誤，首先，「提告不是一狀吃到飽」，司法「不告不理」，鏡週刊爆黃國昌的狗仔公司人頭及姻親表弟現金存款都是新事實，不會是黃國昌過去提告的範圍，黃國昌用已提告當回應，明顯騙小草不懂法律，根本未回答「養狗仔的錢從哪來」這幾個月來社會普遍質疑的根本問題。

再者，黃帝穎表示，黃國昌都用已經提告來回應社會疑慮，但對哪些報導不實提告，卻始終講不清楚，一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實、平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，把提告當成狗仔跟拍政敵及臺雅200萬涉嫌受賄的遮羞布？

