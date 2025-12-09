黃國昌又嗆告！律師開酸：騙小草不懂法律？

▲民眾黨主席黃國昌今（9）日怒嗆，已對《鏡週刊》相關報導提出民、刑事告訴。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌捲入涉貪風波持續延燒，《鏡週刊》今（9）日再度踢爆，檢調近期可能傳喚凱思國際負責人李麗娟，若其供述鬆動，黃國昌恐面臨7年以上重罪；黃國昌辦公室強烈回擊，強調絕不姑息，已提起民刑事告訴，絕不容許宵小鼠輩禍亂國家。對此，律師黃帝穎則不留情反諷，黃國昌把提告當成吃到飽和遮羞布，其中有二大法律謬誤，騙小草不懂法律！

黃帝穎表示，《鏡週刊》今爆凱思國際負責人李麗娟為人頭，姻親表弟現金存款成立凱思，檢調近日恐約談關鍵人士。黃國昌怒嗆已對相關報導提出民、刑事告訴。他質疑，黃國昌何時提告？提告的事實是什麼？黃國昌拿已提告回應社會質疑，有明顯2大法律謬誤。

黃帝穎指出，首先，黃國昌提告不是一狀吃到飽，騙小草不懂法律？司法「不告不理」，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭及姻親表弟現金存款都是新事實，不會是黃國昌過去提告的範圍，提告不是一狀吃到飽！黃國昌用已提告當回應，明顯騙小草不懂法律，根本未回答「養狗仔的錢從哪來」這幾個月來社會普遍質疑的根本問題。

黃帝穎續指，第二，黃國昌蓋牌式提告，是把提告當成遮羞布。黃國昌近期都用已經提告來回應社會疑慮，但黃國昌對哪些報導不實提告，卻始終講不清楚。一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，把提告當成狗仔跟拍政敵及臺雅200萬涉嫌受賄的遮羞布？

