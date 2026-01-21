黃國昌又被打臉！關鍵監視器調到了 他竟帶走機密「消失畫面42秒」

即時中心／黃于庭報導

朝野黨團持續攻防1.25兆國防特別條例，外交及國防委員會19日召開機密會議，民眾黨主席黃國昌卻將機密資料帶走，他事後稱自己是「不小心的」，前後時間不到30秒就繳回，更說資料應該由議事人員收回，引發爭議。對此，民進黨團今（21）日調閱監視器畫面，發現他將機密攜出的時長為1分15秒，當中更有42秒在監視器拍不到的地方。

針對黃國昌將國防機密攜出一事，綠委陳培瑜表示，她向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，不過立法院秘書長周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製。

接著，陳培瑜還原時間線，0點40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；0點40分21秒，走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中1位手上有2支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；0點41分03秒，黃國昌和1位助理走上樓梯，準備回委員會；0點41分20秒，黃國昌走到委員會門口還資料。

對此，陳培瑜直指，「全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒」，甚至不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成，且當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，因此可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。

「黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？」，陳培瑜不滿地向立法院長韓國瑜及周萬來抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面，但周萬來卻只同意調閱、不同意複製。她強調，依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要周萬來核可就可以複製，「為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？」

綠委吳思瑤也痛批，「黃國昌就是竊取國防機密的現行犯」，不僅違法攜出機密資料，時長並非30秒而是1分15秒，且躲到攝影機死角無法拍攝的時間有42秒；她更質疑，立院拒絕提供民進黨團當日影像紀錄，跟過去第一時間即刻讓國民黨調閱院區影像的作法，完全雙標，韓國瑜是否在護航黃國昌？





