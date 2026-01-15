黃國昌反對政院版國防特別條例 美國務院：挺台增加軍費、歡迎賴清德「這計畫」

美國國務院表示，歡迎賴清德提高國防支出GDP占比。（總統府提供）

民眾黨主席黃國昌近期訪美，返台後又稱還是反對政院版1.25兆國防特別預算，還要提出民眾黨版本的特別預算案。美國國務院今（15）日則表示，強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎總統賴清德計畫提高國防支出GDP占比。

黃國昌近期閃電訪美，還聲稱要談對美關稅和軍購問題，沒想到他剛到美國，就有外媒爆出，台美關稅幾乎確定是15%。他在昨日又召開記者會稱，仍反對行政院版本的國防特別條例，還說從美國回來後反對的決心更加強烈。

黃國昌還說，台灣有必要強化國防，但是預算不能亂花，不能變成軍火商和掮客的肥肉。等下週國防部以祕密會議報告1.25兆元涵蓋範圍與項目後，民眾黨團會提出他們自己的國防特別條例草案，並稱民眾黨團的版本不需經過美方同意。

據《中央社》報導，美國國務院發言人指出，美國強力支持台灣分擔國防責任的努力，包含透過改革、增加國防支出，藉此強化防禦及嚇阻能力，「我們也歡迎賴清德宣布台灣計畫在今年將國防支出占的國內生產毛額（GDP）比重提高至3%以上，並在2030年提高到GDP的5%。」

