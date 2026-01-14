黃國昌反對1.25兆國防特別預算 國民黨團也認：空白授權主流民意不接受

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌訪美行程結束，今（14日）上午召開記者會說明，針對行政院所提的1.25兆國防特別條例，黃國昌表示，自己反對的決心更強烈，將自提民眾黨版。對此，國民黨團回應，強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，國民黨團持續在做，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出之訴求及質疑，儘速編列相關預算。

國民黨團表示，對於賴清德政府提出的1.25兆國防特別預算充滿空白授權，主流民意無法接受。同時，未對立法院三讀通過軍人加薪法案編列預算，這也是總統賴清德必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

國民黨團指出，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，他們與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。國民黨團強調，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進度，會第一時間向全民報告。

