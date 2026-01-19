黃國昌反1.25兆軍購特別條例喊「自提版本」 顧立雄回嗆：沒必要

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統提出對美1.25兆軍購特別條例，受到在野多方批評，民眾黨主席黃國昌也因此受邀訪美溝通，返台後提出將自提特別條例版本。國防部長顧立雄今（19）日對此表示，可對行政院版進行修正，沒有必要各自提出版本。

國防部長顧立雄。（圖／資料照）

立法院外交國防委員會今天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行案項，召開秘密會議，讓國防部前來對軍購內容進行報告說明。

顧立雄會前表示，在美方將軍售知會國會之前，我方無法對外公開，今天之所以舉行秘密專報，就是因為條例至今沒有付委，因此特別請民進黨籍召委王定宇安排，跟朝野來進行溝通。

廣告 廣告

顧立雄也說明，本應該等到特別條例付委之後，才會被安排這樣的專報。現在因為條例還沒有付委，還是特意請這個召委安排這個機密專報，向立委做比較詳細的報告。

對於國民黨、民眾黨都計畫提出自身的特別條例版本，顧立雄也說，國防部依作戰需求、整體性規劃提出預算與條例。朝野立委有意見，可以在條例修正，沒有自提需要。

有關1.25兆元特別預算中，對美軍購與商購何者優先？比例如何？商購受挫是否會轉軍購等問題，顧立雄解釋，兩者各有程序：軍購方面，我方透過建案提出需求，美國政府會進行評估，同意後知會國會；商購也有程序，例如採購法等等。 至於商售的金額，目前還不便對外透露，因為特別條例還沒付委、沒通過，在此之前必須尊重立院。

更多FTNN新聞網報導

民眾黨民調逾七成支持軍購「按交貨進度付錢」 黃國昌曝美戰爭部「對遲交貨說sorry」

AIT歡迎1.25兆軍購王定宇認「罕見打臉黃國昌」黃國昌反譏：他角色錯亂

不再擋軍購特別條例黃國昌將自提版本 國民黨團重申「付委審查總預算條件」

