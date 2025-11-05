黃國昌受邀政大演講遭狂酸！網友嘲諷：會咆哮問A答B嗎

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌20日將受邀到政治大學演講，要分享他的政治實務和人生歷程，但宣傳一出，大批網友灌爆政大政治系學會的臉書，狠酸黃國昌「會不會咆哮師生？」、「問問題會問A答B嗎」、「題目問不好會不會被他羞辱。對此，黃國昌回應了，他的風格向來都是直球對決。

民眾黨主席黃國昌，站上質詢台，又對官員大聲咆哮。民眾黨主席黃國昌：「那我就問妳嘛，現實上有落實嗎，因為妳一直再迴避，最根本的問題啊。」在台上講得口沫橫飛，和官員比大聲，但近期他身陷養狗仔、跟監政敵等疑雲，爭議一籮筐，20號還打算去政治大學演講。

政治系學會粉專，PO出演講主題，從街頭到國會，黃國昌的政治實務與人生歷程，歡迎同學發表自身看法，與委員交流，不料許多學生、網友在底下留言大酸，想知道怎麼養狗仔，確定有辦法交流嗎，會不會問A答B，還是會咆哮師生，題目問不好會不會被羞辱。網紅四叉貓也留言，他會講怎麼弄金流，養狗仔嗎？

民眾黨主席黃國昌：「對於同學們的提問，我向來的風格就是直球對決，那政大的同學們，如果想要看什麼叫問A答B的話，其實可以好好看一看，我們民進黨的行政官員，問A答B高強的功力。」





立委（民）賴瑞隆：「黃國昌他本身最大的問題，就是他十年前跟十年後，有相當大的轉變，年輕朋友會高度質疑，你的信賴感，他被涉及到有組織狗仔，來跟拍的事情，但是這段時間，黃國昌委員始終是問A答B，至於可能又出現，像對待記者這樣不友善的動作，那只會讓人民更看清楚，黃國昌的本質跟真相。」想爭取年輕族群選票，黃國昌走進校園開講，這場演講還沒開始，就先掀起輿論風波。

