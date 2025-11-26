黃國昌叫柯文哲「老大」？媒體人：蹲苦牢的「精神領袖」

記者李鴻典／台北報導

民眾黨前後任黨主席柯文哲、黃國昌互動持續引發討論。媒體人詹凌瑀說，黃國昌喊「柯老大」是在演「尊柯」，實際上是在「架空」柯文哲。

詹凌瑀說，黃國昌喊「柯老大」是在演「尊柯」，實際上是在「架空」柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

據報導，黃國昌24日晚於直播上，透露自己給柯文哲起了新稱呼叫做「柯老大」，因為開會時習慣叫主席都會遭柯文哲制止，因此最後決定開會就叫他「老大」。

詹凌瑀對此表示，把柯文哲捧成神主牌（老大），自己當實際掌權的幫主。而且一句「柯老大」，直接把民眾黨變成「民眾堂」，真的很像幫派！

那柯文哲在幫派裡的角色是什麼呢？詹凌瑀比喻，就是在裡面蹲苦牢的「精神領袖」，黃國昌則是在外面收規費當「實質幫主」，這就是黃國昌內心最理想的狀態。

詹凌瑀直呼，所以說民眾黨哪是政黨運作？根本是「角頭」黑幫電影！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

