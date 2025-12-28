黃國昌合體柯文哲造勢人氣崩？她曝「直播慘況」：草仔、蔥仔到底有幾株

政治中心／黃韻璇報導

柯文哲黃國昌出席「為新北應援× DO THE BEST」活動（圖／翻攝畫面）

民眾黨27日在新北舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，兩人合體讓不少支持者激動。不過兩人在網路上的人氣似乎不如預期，政治評論員吳靜怡就分享，黃國昌演講高潮時直播人數4735人，略勝柯文哲，但都輸過去、破十萬人的自己。

吳靜怡27日發文，這場「為新北應援」活動在黃國昌網路頻道中，柯文哲演講高潮時直播人數4402、黃國昌演講高潮直播人數4735，黃國昌演講直播人數略勝柯文哲，不過兩位都輸給之前隨便開直播破萬、破十萬人數的自己。

吳靜怡直言，「真的草仔、蔥仔到底有幾株？唉，可能最近國安查很兇，網軍部隊就少了」，更分享兩人在活動中的發言重點，「柯文哲老實話：青島東路都是黃國昌靈堂，黃國昌老實話：不要讓新北市只是回家睡覺的地方（對，國昌都睡台北市豪宅）」。

最後吳靜怡提到，黃國昌抱怨道「咆哮」都是綠媒在講，「其實以前藍媒就在講了！政治光譜變來變去，唯有咆哮，沒變過」。

