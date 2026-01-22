黃國昌合體蔡正元自曝「祖源紫雲黃氏」 周軒：徹底放下太陽花的偽裝

對於黃國昌合體蔡正元大談祖源，周軒感慨「終於，黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了。」（鏡報林煒凱）

民眾黨主席黃國昌近期接受國民黨前立委蔡正元的專訪，黃在節目中透露祖源為「紫雲黃氏」，蔡正元還發文分析相關資料佐證。對此，「終於，黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了。」政治工作者周軒今日直言，這些都是「萬事萬物起源中國」的論點，並稱黃國昌過去不可能做的事情，如今可以了，未來或許黃突然可以去「祭祖尋根」了。

蔡正元2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，不過如今政治局勢反轉，兩人上演大和解，並於蔡正元將入獄前，黃國昌15日到蔡正元的直播節目接受專訪，黃還透露自己的祖源為「紫雲黃氏」，事後蔡正元研究後於21日發文表示，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。

蔡正元指出，祖先黃元方自河南光州固始縣，晉末南遷至福建福州烏石山，後代子孫於唐朝時自福州遷至泉州，至黃守恭一代成爲巨富。黃守恭在貞觀三年捐地蓋廟「紫雲寺」，故其子孫以「紫雲」爲堂號，後續該寺奉詔改名爲「泉州開元寺」，也提及開元雙塔有兩件雕像很特殊，為孫悟空與觀音菩薩的男像雕刻。

「看到這一篇，終於，黃國昌已經徹底把太陽花的偽裝放下了。」周軒今（22日）於臉書提及，當年「割闌尾」，蔡正元是頭號目標，黃國昌更是站在第一線多次與蔡正元正面交鋒，如今他們不僅和解了，還開始探究「祖源」。他提及蔡正元的分析文，直言「這段話，看似平凡無奇，卻處處暗藏玄機。」認為就是「萬事萬物起源中國」的論點。

「黃國昌本人也不例外。」周軒感慨，這都非常符合中國常見的「認祖歸宗」敘事，過去的黃國昌不只不可能講出類似言論，也不可能與這些立場的人站在一起，如今黃國昌可以了，「或許，我們有一天會看見，黃國昌突然可以去中國，突然可以去『祭祖尋根』了。」貼文曝光後，迅速吸引網友熱烈留言討論。

不少人不約而同表示，「差不多了~下一步加入KMT了~」「差不多該加入KMT了」「下一步準備關燈KMT了」「坐等黃國昌加入國民黨」「會不會突然加入國民黨」「我知道，下一集是加入KMT」「中國，一定就是蔥仔下一個舞台，不用懷疑！」「準備加入中國黨的起手式」「空降KMT不分區倒數開始」。

也有網友相當不以為然，「科學理性務實來說，尋根應該帶自己的DNA樣本去東非才對 」「他只想當美國黃氏吧」「唐代耶，血統都不知道稀釋到哪裡了」「可是他兒子不當中國人，要當美國人耶」「止兀還是十年前的那個止兀，而國昌早已變国昌。」「黃囯昌，回家吧！回去你的根啊⋯⋯」。

