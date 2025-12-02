黃國昌否認李有宜遭冷暴力 稱連現任議員都沒有優先權 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前民眾黨發言人李有宜日前以課業為由退黨，但外傳她是因為遭到「黨中央冷暴力」才知難而退。對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日表示，自己完全未聽聞相關情況，並強調民眾黨初選機制公開透明，是透過黨代表大會通過的，「連現任議員都沒有優先權」。

針對外界稱，日前退黨的李有宜疑遭受黨中央冷暴力，媒體問及民眾黨未來的選舉機制，以及黃國昌未來是否願意與其他人合掛看板？黃國昌回應，民眾黨沒有資源也沒有宣傳，有人願意合照掛看板，歡迎都來不及了。

黃國昌提到，屏東縣也有議員想要跟民眾黨立委林國成合掛看板，黨中央立場都是歡迎。他說，民眾黨從北到南沒有幾塊看板，自己也不敢自稱大咖，擬參選人願意自掏腰包合掛看板幫黨宣傳「都歡迎」。

黃國昌強調，民眾黨初選機制公開透明，是透過黨代表大會通過的，「連現任議員都沒有優先權」。他說，黨中央針對特定選區發公告，公告期間有人登記，地方黨部會做資格審查，如果要協調，就只在這個階段協調。

黃國昌表示，民眾黨和2大黨不一樣，不會在公告前就去「搓圓仔湯」；若協調不成就進行全民調，挑出最強候選人，除非艱難選區無人登記，才會採徵召。他也補充，民眾黨在新北各區有區主任，新北雖是他責任區，但他加入民眾黨就表態不會更動既有黨部人事安排，維持原團隊，用「加法」拓展地方服務。

黃國昌澄清，有志參選者都要按照黨內機制、沒有特權，他完全沒有聽聞李有宜遭遇的冷暴力。他也說，秘書長周榆修向他轉達，李有宜的指導教授要求她早日完成學業，對曾經一起打拼的夥伴都心存感謝，祝福李早日取得博士學位。

照片來源：民眾黨團提供

【文章轉載請註明出處】