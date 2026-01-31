黃國昌告別立法院！吳靜怡：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

民眾黨8位立委林憶君（左起）、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成、麥玉珍、劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨立委於立法院第11屆第4會期最後一天挾人數優勢表決通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等多項爭議修法，卻是史上第一次預算會期未審總預算，藍白付委民眾黨版國防特別預算條例，封殺行政院版。民眾黨總召黃國昌在離開前，特別找韓國瑜合照，正式告別立法院、投入新北市長選戰。政治評論員吳靜怡痛批：「黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國家安全被擱置，權貴被解套！」

廣告 廣告

吳靜怡在臉書發文寫道：「黃國昌帶領的民眾黨，兩年來，成為最沒用的小藍八，立法院的藍白立委沒有通過我們最需要的國防特別預算，沒有讓國家正常運作的年度總預算付委審查，卻用最快的速度、最粗暴的程序，清空了一整排為特定人（例如：高虹安、顏寬恒）、特定組織（例如：新聞媒體、國民黨）量身打造的政治法案，民眾黨也再度證實自己存在根本就是關鍵的垃圾八席。」

吳靜怡指出：「這些人拿著我的納稅金，讓黨產條例被回溯修正，救國團數十億元資產解凍；《衛星廣播電視法》被硬闖，試圖為中天新聞鋪路復活；《立法院組織法》被改寫，讓『助理費』不再是專款專用，而是立委可自由支配的『補助費』，高虹安、顏寬恒這些捲入助理費爭議、甚至已被判刑的政治人物，從『犯罪』變成『只是制度問題』。黃國昌把民眾黨變成政黨對決的武器，在民主價值與權力自保之間的對決中，只選擇自爽」。

吳靜怡直言：「此刻，民主好像真的離我們很遠，立法委員領的是人民的薪水，國家安全卻被擱置，都是最不可原諒的選擇！難道新竹市的市民認同貪小錢，所以高虹安一副百分之百的當選模樣；難道台中市的選民認同貪小錢，所以顏家總是能成為海線霸主。貪到最後，難道要讓中華民國旗幟變成五星旗，你們子孫變共產的國有器官後，黃國昌的兒子什麼都不變，因為他沒告訴你，他兒子其實是美國人的樣子。民主國家應該怎麼捍衛民主應該有的姿態？這是重要的課題。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌助解凍黨產！吳思瑤揭昔日貼文：成自己口中恥度無下限的人

嘆民眾黨紛擾「不願被利用」 林子宇：不願同流、也願離開